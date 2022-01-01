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Apple M2 Pro против Apple M2

Apple M2 Pro
VS
Apple M2
Apple M2 Pro
Apple M2

Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Pro на 2.4 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and Pro
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 102.4 ГБ/c (100%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 32 ГБ LPDDR5-6400
  • Появился на 1 год позже чем соперник
Причины выбрать Apple M2
  • На 50% ниже чем у M2 Pro пиковое энергопотребление – 15 vs 30 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro +1%
1616
Apple M2
1595
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro +63%
14232
Apple M2
8725
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Pro
н/д
Apple M2
4043
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Pro
н/д
Apple M2
15511
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro +1%
1968
Apple M2
1940
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro +56%
14060
Apple M2
8988
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Pro и Apple M2

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 1 июня 2023 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 12 8
Частота 2.4 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 15 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU Apple M2 GPU
Частота GPU - 500 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки - 1024
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 128
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M2 Pro
н/д
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 LPDDR5-6400
Макс. размер 32 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express 4.0 4.0

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Конкуренты

1. Apple M1 Pro или M2 Pro
2. AMD Ryzen 7 6800H или Apple M2 Pro
3. AMD Ryzen 9 6900HS или Apple M2 Pro
4. Intel Core i9 12900HK или Apple M2 Pro
5. Intel Core i7 13700K или Apple M2 Pro
6. Apple M1 Pro или Apple M2
7. AMD Ryzen 9 5900HX или Apple M2
8. Intel Core i5 12500H или Apple M2
9. Intel Core i9 12900H или Apple M2
10. Intel Core i7 1255U или Apple M2

Комментарии

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