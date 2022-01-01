Apple M2
Apple M2 - процессор для ноутбуков от компании Apple для сокета Apple M-Socket, который имеет 8 ядер и 8 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Apple M2 GPU.
Обратите внимание: тесты Apple M2 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1710
Cinebench R23 (многоядерный)
8605
Geekbench 5 (многоядерный)
10575
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|Дата выхода
|6 июня 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|Сокет
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|8
|Частота
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|20 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Частота GPU
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1456 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|TMUs
|64
|ROPs
|32
|Вычислительные блоки
|128
|TGP
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
3 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|24 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|102.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|4.0