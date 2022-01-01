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Apple M2

Apple M2

Apple M2 - процессор для ноутбуков от компании Apple для сокета Apple M-Socket, который имеет 8 ядер и 8 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Apple M2 GPU.

Обратите внимание: тесты Apple M2 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Apple M2 в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1710
Cinebench R23 (многоядерный)
8605
Geekbench 5 (многоядерный)
10575

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Apple M2

Общая информация

Производитель Apple
Дата выхода 6 июня 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8
Сокет Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 8
Частота 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 20 млрд
Техпроцесс 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU
Частота GPU 500 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц
Шейдерные блоки 1024
TMUs 64
ROPs 32
Вычислительные блоки 128
TGP 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400
Макс. размер 24 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Версия PCI Express 4.0

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