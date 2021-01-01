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Intel Core i5 11400F против AMD Ryzen 5 5600G

Intel Core i5 11400F
VS
AMD Ryzen 5 5600G
Intel Core i5 11400F
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: Intel Core i5 11400F на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 11400F
Причины выбрать Intel Core i5 11400F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11400F
1320
Ryzen 5 5600G +13%
1487
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400F
10141
Ryzen 5 5600G +9%
11060
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400F
17598
Ryzen 5 5600G +12%
19700
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400F и AMD Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 13 апреля 2021
Цена в момент релиза 157 долларов 259 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 3
Номер модели i5-11400F -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.6 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 8
Частота GPU - 0 МГц
Boost частота GPU - 1750 МГц
Шейдерные блоки - 512
TMUs - 32
ROPs - 8
TGP - 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400F Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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