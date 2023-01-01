AMD Ryzen 5 7600 против Ryzen 5 5600G
Что лучше: AMD Ryzen 5 7600 на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 5.1) или Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
88
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
53
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
76
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
70
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2034 и 1493 балла
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7600 +24%
1847
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7600 +20%
13395
11162
Passmark CPU (одноядерный)
3165
Passmark CPU (многоядерный)
19806
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 7600 +37%
2031
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 7600 +35%
10136
7503
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|10 января 2023
|13 апреля 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Raphael)
|Zen 3 (Cezanne)
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon RX Vega 7
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|AM5
|AM4
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|88 Вт
|-
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|1500 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|448
|TMUs
|8
|28
|ROPs
|4
|7
|Вычислительные блоки
|2
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 7600
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|24
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