Что лучше: AMD Ryzen 5 5600X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.