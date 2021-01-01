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AMD Ryzen 5 5600G

AMD Ryzen 5 5600G

Ryzen 5 5600G - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3900 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 7, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 5 5600G в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
581
Cinebench R20 (многоядерный)
4589

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 13 апреля 2021
Тип Десктопный
Кодовое имя Zen 3
Сокет AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 39x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 3.0

Конкуренты

1. Ryzen 5 5600G или Ryzen 5 3400G
2. Ryzen 5 5600G или Ryzen 5 5600X
3. Ryzen 5 5600G или Ryzen 5 5500U

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