AMD Ryzen 5 5600G
Ryzen 5 5600G - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3900 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 7, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
581
Cinebench R20 (многоядерный)
4589
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|13 апреля 2021
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|Количество потоков
|12
|Частота
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|39x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Версия PCI Express
|3.0