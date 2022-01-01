Главная > Сравнения CPU > Core i5 12400F vs Ryzen 5 5600G

Intel Core i5 12400F против AMD Ryzen 5 5600G

Intel Core i5 12400F
VS
AMD Ryzen 5 5600G
Intel Core i5 12400F
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 12400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1686 и 1520 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +14%
1694
Ryzen 5 5600G
1483
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +8%
11987
Ryzen 5 5600G
11119
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400F +11%
3529
Ryzen 5 5600G
3171
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F
19480
Ryzen 5 5600G +1%
19740
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400F +11%
1674
Ryzen 5 5600G
1509
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F +11%
8699
Ryzen 5 5600G
7821
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400F и AMD Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Cezanne
Номер модели i5-12400F -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 39x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1900 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12400F
н/д
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5600X против Intel Core i5 12400F
2. Intel Core i5 11600K против Intel Core i5 12400F
3. Intel Core i5 12600K против Intel Core i5 12400F
4. Intel Core i5 11400F против Intel Core i5 12400F
5. AMD Ryzen 5 3600 против AMD Ryzen 5 5600G
6. AMD Ryzen 5 5600X против AMD Ryzen 5 5600G
7. Intel Core i5 11600K против AMD Ryzen 5 5600G
8. AMD Ryzen 5 3400G против AMD Ryzen 5 5600G
9. Intel Core i5 11400 против AMD Ryzen 5 5600G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600G или Intel Core i5 12400F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры