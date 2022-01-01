Главная > Сравнения CPU > Core i5 12500H vs Core i5 12450H

Intel Core i5 12500H против i5 12450H

Intel Core i5 12500H
VS
Intel Core i5 12450H
Intel Core i5 12500H
Intel Core i5 12450H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12500H на 3.3 ГГц или i5 12450H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 12450H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12450H and 12500H
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU): 1.41 vs 0.84 терафлопс
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500H и i5 12450H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-H
Номер модели i5-12500H i5-12450H
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (80EU) Iris Xe Graphics (48EU)

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 12
Частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics (48EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 640 384
TMUs 40 24
ROPs 20 12
Вычислительные блоки 80 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12500H +68%
1.41 терафлопс
Core i5 12450H
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500H Сайт Intel Core i5 12450H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Ryzen 7 5800H против Core i5 12500H
2. Ryzen 5 5600H против Core i5 12500H
3. Ryzen 7 6800H против Core i5 12500H
4. Core i5 11500H против Core i5 12500H
5. Ryzen 5 6600H против Core i5 12500H
6. Core i5 12600H против Core i5 12500H
7. Core i5 11400H против Core i5 12450H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 12450H или i5 12500H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры