Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12500H на 3.3 ГГц или i5 12450H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.