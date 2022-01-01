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Intel Core i5 12500H

Intel Core i5 12500H

Core i5 12500H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 12 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 18 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 12500H в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1687
Geekbench 5 (многоядерный)
10075

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 12500H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 января 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H
Номер модели i5-12500H
Сокет BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (80EU)

Производительность

Количество ядер 12
Количество потоков 16
Частота 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц
Шейдерные блоки 640
TMUs 40
ROPs 20
Вычислительные блоки 80
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500H
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 28

Конкуренты

1. Ryzen 5 5600H или Core i5 12500H
2. Ryzen 7 5800H или Core i5 12500H
3. Core i5 11500H или Core i5 12500H
4. Ryzen 7 6800H или Core i5 12500H
5. Ryzen 5 6600H или Core i5 12500H

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