Intel Core i5 1335U против i5 12500H
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1335U на 1.3 ГГц или i5 12500H с 12-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
- Имеет на 6144 КБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1335U +2%
1732
1702
Cinebench R23 (многоядерный)
7398
Core i5 12500H +80%
13289
Passmark CPU (одноядерный)
3509
Core i5 12500H +1%
3554
Passmark CPU (многоядерный)
17082
Core i5 12500H +28%
21833
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1335U +5%
1713
1626
Geekbench 5 (многоядерный)
7563
Core i5 12500H +36%
10312
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i5-1335U
|i5-12500H
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Процессор
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|Частота
|1.3 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|0.9 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.3 ГГц
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|12
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|13x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|35-45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|95 Вт
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|640
|TMUs
|40
|40
|ROPs
|20
|20
|Вычислительные блоки
|80
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
| - DDR5-4800
- DDR4-3200
- LPDDR5-5200
- LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1335U
|Сайт Intel Core i5 12500H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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