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Intel Core i5 1335U против i5 12500H

Intel Core i5 1335U
VS
Intel Core i5 12500H
Intel Core i5 1335U
Intel Core i5 12500H

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1335U на 1.3 ГГц или i5 12500H с 12-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12500H and 1335U
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • Имеет на 6144 КБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1335U
7398
Core i5 12500H +80%
13289
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1335U
17082
Core i5 12500H +28%
21833
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1335U
7563
Core i5 12500H +36%
10312
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1335U и i5 12500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i5-1335U i5-12500H
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 4
Потоков 4 8
Частота 1.3 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 0.9 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 10 12
Количество потоков 12 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт 95 Вт
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 640 640
TMUs 40 40
ROPs 20 20
Вычислительные блоки 80 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1335U
1.41 терафлопс
Core i5 12500H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - DDR5-4800
- DDR4-3200
- LPDDR5-5200
- LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1335U Сайт Intel Core i5 12500H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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