Intel Core i5 1335U против AMD Ryzen 7 7840HS
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1335U на 1.3 ГГц или AMD Ryzen 7 7840HS с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
100
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7840HS
- Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
- Более современный техпроцесс - 4 против 10 нанометров
- Имеет на 4096 КБ больший объем L3-кэша
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.6 ГГц)
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1886 и 1704 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1335U +4%
1718
1659
Cinebench R23 (многоядерный)
7308
Ryzen 7 7840HS +129%
16751
Passmark CPU (одноядерный)
3453
Ryzen 7 7840HS +13%
3918
Passmark CPU (многоядерный)
16991
Ryzen 7 7840HS +66%
28189
Geekbench 5 (одноядерный)
1698
Ryzen 7 7840HS +10%
1869
Geekbench 5 (многоядерный)
7487
Ryzen 7 7840HS +82%
13656
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 4 (Phoenix)
|Номер модели
|i5-1335U
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon 780M
Процессор
|Ядер
|2
|8
|Потоков
|4
|16
|Частота
|1.3 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|5.1 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|0.9 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|13x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|25 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|4 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|35-54 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP8
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon 780M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|2900 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|768
|TMUs
|40
|48
|ROPs
|20
|32
|Вычислительные блоки
|80
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
| - DDR5-5600
- LPDDR5x-7500
|Макс. размер
|64 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1335U
|Сайт AMD Ryzen 7 7840HS
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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