Intel Core i5 13400 против i5 10400
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 13400 на 2.5 ГГц или i5 10400 с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13400
- На 48 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13400 +59%
1809
1138
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13400 +114%
16434
7667
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13400 +48%
3871
2609
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13400 +113%
26472
12403
Geekbench 5 (одноядерный)
1158
Geekbench 5 (многоядерный)
5826
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|1 мая 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-13400
|i5-10400
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|UHD Graphics 630
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.3 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|1.8 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|29x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1200
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|148 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|192
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|3
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13400
|Сайт Intel Core i5 10400
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1