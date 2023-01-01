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Intel Core i5 13500H против AMD Ryzen 7 5800H

Intel Core i5 13500H
VS
AMD Ryzen 7 5800H
Intel Core i5 13500H
AMD Ryzen 7 5800H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 13500H на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 7 5800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800H and 13500H
Причины выбрать Intel Core i5 13500H
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1721 и 1454 балла
  • Имеет на 2048 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13500H +27%
1815
Ryzen 7 5800H
1431
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13500H +15%
14163
Ryzen 7 5800H
12331
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13500H +20%
3675
Ryzen 7 5800H
3071
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13500H +12%
24132
Ryzen 7 5800H
21485
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13500H +18%
1735
Ryzen 7 5800H
1465
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13500H +49%
11104
Ryzen 7 5800H
7440
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13500H и AMD Ryzen 7 5800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i5-13500H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 16
Частота 2.6 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 32x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 FP6
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт -
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 640 512
TMUs 40 32
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13500H
1.41 терафлопс
Ryzen 7 5800H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13500H Сайт AMD Ryzen 7 5800H
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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