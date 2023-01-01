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Intel Core i5 13500H против AMD Ryzen 7 7840HS

Intel Core i5 13500H
VS
AMD Ryzen 7 7840HS
Intel Core i5 13500H
AMD Ryzen 7 7840HS

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 13500H на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 7 7840HS с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 13500H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7840HS and 13500H
Причины выбрать Intel Core i5 13500H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7840HS
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 10 нанометров
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13500H
13993
Ryzen 7 7840HS +22%
17003
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13500H
11832
Ryzen 7 7840HS +16%
13698
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13500H и AMD Ryzen 7 7840HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Phoenix)
Номер модели i5-13500H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 780M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 16
Частота 2.6 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 25 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 4 нанометров
Сокет BGA-1744 FP8
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 780M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 2900 МГц
Шейдерные блоки 640 768
TMUs 40 48
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 13500H
1.41 терафлопс
Ryzen 7 7840HS
8.12 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-5600, LPDDR5x-7500
Макс. размер 64 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13500H Сайт AMD Ryzen 7 7840HS
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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