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Intel Core i5 6500 против i3 8100

Intel Core i5 6500
Intel Core i5 6500
VS
Intel Core i3 8100
Intel Core i3 8100

Что лучше: Intel Core i5 6500 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или i3 8100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8100 and 6500
Причины выбрать Intel Core i3 8100
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 6500
1261
Core i3 8100 +14%
1434
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6500
2080
Core i3 8100 +7%
2227
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6500
5593
Core i3 8100 +10%
6126
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 6500
776
Core i3 8100 +27%
985
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6500
2701
Core i3 8100 +20%
3254

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 6500 и i3 8100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 5 октября 2017
Цена в момент релиза 202 долларов 117 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Coffee Lake
Номер модели i5-6500 i3-8100
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Частота шины - 100 МГц
Множитель 32x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6500 Сайт Intel Core i3 8100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Всего проголосовало: 3

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Комментарии

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