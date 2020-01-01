Главная > Core i5 6500: тесты в бенчмарках и характеристики

Intel Core i5 6500

Intel Core i5 6500

Core i5 6500 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 530, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 6500 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
357
Cinebench R20 (многоядерный)
1261
Passmark CPU (одноядерный)
2080
Passmark CPU (многоядерный)
5593
Geekbench 5 (одноядерный)
776
Geekbench 5 (многоядерный)
2701

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 6500

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 сентября 2015
Цена в момент релиза 202 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Skylake
Номер модели i5-6500
Сокет LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 4
Частота 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц
Множитель 32x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6500
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Конкуренты

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Core i5 6500? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях