Intel Core i5 6500 против i3 12100F
Что лучше: Intel Core i5 6500 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или i3 12100F на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
50
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
17
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
44
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
36
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 6500
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
- Появился на 6 лет и 5 месяцев позже чем соперник
- На 42.7 ГБ/c (125%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 77% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1613 и 909 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 19% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.6 ГГц)
- На 11% ниже чем у Core i5 6500 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
964
Core i3 12100F +68%
1615
Cinebench R23 (многоядерный)
3346
Core i3 12100F +150%
8381
Passmark CPU (одноядерный)
2112
Core i3 12100F +66%
3500
Passmark CPU (многоядерный)
5610
Core i3 12100F +155%
14315
Geekbench 5 (одноядерный)
901
Core i3 12100F +78%
1600
Geekbench 5 (многоядерный)
3121
Core i3 12100F +100%
6252
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Skylake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i5-6500
|i3-12100F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|HD Graphics 530
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|3.2 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|32x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|58 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|-
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6500
|Сайт Intel Core i3 12100F
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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