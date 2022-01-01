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Intel Core i5 6500 против i3 12100F

Intel Core i5 6500
VS
Intel Core i3 12100F
Intel Core i5 6500
Intel Core i3 12100F

Что лучше: Intel Core i5 6500 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или i3 12100F на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100F and 6500
Причины выбрать Intel Core i5 6500
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Появился на 6 лет и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 42.7 ГБ/c (125%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 77% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1613 и 909 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.6 ГГц)
  • На 11% ниже чем у Core i5 6500 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 6500
3346
Core i3 12100F +150%
8381
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6500
2112
Core i3 12100F +66%
3500
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6500
5610
Core i3 12100F +155%
14315
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6500
3121
Core i3 12100F +100%
6252
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 6500 и i3 12100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Alder Lake-S
Номер модели i5-6500 i3-12100F
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика HD Graphics 530 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.2 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 32x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 58 Вт
Критическая температура - 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 -
Boost частота GPU 1050 МГц -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6500 Сайт Intel Core i3 12100F
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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