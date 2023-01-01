Intel Core i7 10700K против AMD Ryzen 7 7800X3D
Что лучше: Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или AMD Ryzen 7 7800X3D на 4.2 ГГц (c Turbo Core до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Более чем на 11° C выше максимальная рабочая температура
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X3D
- Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 81920 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1945 и 1381 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1310
Ryzen 7 7800X3D +37%
1790
Cinebench R23 (многоядерный)
12790
Ryzen 7 7800X3D +42%
18196
Passmark CPU (одноядерный)
3073
Passmark CPU (многоядерный)
19231
Geekbench 5 (одноядерный)
1383
Ryzen 7 7800X3D +42%
1957
Geekbench 5 (многоядерный)
8777
Ryzen 7 7800X3D +55%
13643
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|4 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 4 (Raphael)
|Номер модели
|i7-10700K
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|5 ГГц
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|42x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|-
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1200
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|120 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|162 Вт
|Критическая температура
|100°C
|89°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|350 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|128
|TMUs
|24
|8
|ROPs
|3
|4
|Вычислительные блоки
|24
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Сайт AMD Ryzen 7 7800X3D
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|28
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