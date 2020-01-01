Intel Core i7 10700K
Core i7 10700K - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
512
Cinebench R20 (многоядерный)
4874
Passmark CPU (одноядерный)
3041
Passmark CPU (многоядерный)
19343
Geekbench 5 (одноядерный)
1255
Geekbench 5 (многоядерный)
8791
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|389 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10700K
|Сокет
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|Критическая температура
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
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