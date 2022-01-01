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Intel Core i7 10700K против i5 13600K

Intel Core i7 10700K
VS
Intel Core i5 13600K
Intel Core i7 10700K
Intel Core i5 13600K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или i5 13600K с 14-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 13600K были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13600K and 10700K
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1980 и 1381 балл
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700K
12664
Core i5 13600K +92%
24337
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K
8696
Core i5 13600K +65%
14353
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700K и i5 13600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 октября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-S Raptor Lake-S
Номер модели i7-10700K i5-13600K
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 8 14
Количество потоков 16 20
Частота 3.8 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 44МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10700K
0.38 терафлопс
Core i5 13600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700K -
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Конкуренты

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4. Intel Core i7 10700K или Intel Core i5 12600K
5. Intel Core i7 10700K или Intel Core i5 12400F
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7. Intel Core i5 13600K или Intel Core i7 12700K
8. Intel Core i5 13600K или Intel Core i7 13700K

Комментарии

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