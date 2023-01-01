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Intel Core i7 11700 против i5 13400

Intel Core i7 11700
VS
Intel Core i5 13400
Intel Core i7 11700
Intel Core i5 13400

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц или i5 13400 с 10-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13400 and 11700
Причины выбрать Intel Core i7 11700
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 13400
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700
1439
Core i5 13400 +24%
1785
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700
10983
Core i5 13400 +47%
16141
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700
3126
Core i5 13400 +22%
3829
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700
19861
Core i5 13400 +32%
26183
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700 и i5 13400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Raptor Lake
Номер модели i7-11700 i5-13400
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 730

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) - 154 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 64 48
ROPs 32 24
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 11700
0.46 терафлопс
Core i5 13400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700 Сайт Intel Core i5 13400
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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7. Intel Core i5 13600 или i5 13400
8. Intel Core i5 13400F или i5 13400
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Комментарии

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