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Intel Core i7 13700 против i7 11700

Intel Core i7 13700
VS
Intel Core i7 11700
Intel Core i7 13700
Intel Core i7 11700

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700 на 2.1 ГГц или i7 11700 с 8-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 13700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700 and 13700
Причины выбрать Intel Core i7 13700
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700 +40%
4339
Core i7 11700
3095
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700 +66%
34275
Core i7 11700
20592
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700 и i7 11700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 октября 2022 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Rocket Lake
Номер модели i7-13700 i7-11700
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 2.1 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 25x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 13700
0.78 терафлопс
Core i7 11700
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i7 11700
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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