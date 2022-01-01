Intel Core i7 12650H против i5 1235U
Что лучше: Intel Core i7 12650H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 1235U на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 1235U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12650H
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1762 и 1470 баллов
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
- На 67% ниже чем у Core i7 12650H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
3366
Passmark CPU (многоядерный)
11126
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12650H +20%
1773
1483
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12650H +161%
10625
4066
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Alder Lake-U
|Номер модели
|i7-12650H
|i5-1235U
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (64EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|13x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (64EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|640
|TMUs
|32
|40
|ROPs
|16
|20
|Вычислительные блоки
|64
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12650H
|Сайт Intel Core i5 1235U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1