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Intel Core i7 12650H против i5 1235U

Intel Core i7 12650H
VS
Intel Core i5 1235U
Intel Core i7 12650H
Intel Core i5 1235U

Что лучше: Intel Core i7 12650H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 1235U на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 1235U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1235U and 12650H
Причины выбрать Intel Core i7 12650H
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1762 и 1470 баллов
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
  • На 67% ниже чем у Core i7 12650H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12650H +20%
1773
Core i5 1235U
1483
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12650H +161%
10625
Core i5 1235U
4066
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12650H и i5 1235U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-U
Номер модели i7-12650H i5-1235U
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (64EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 16 12
Частота 2.3 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 13x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 512 640
TMUs 32 40
ROPs 16 20
Вычислительные блоки 64 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12650H
1.21 терафлопс
Core i5 1235U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12650H Сайт Intel Core i5 1235U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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