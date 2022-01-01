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Intel Core i7 12650H

Intel Core i7 12650H

Core i7 12650H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 10 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (64EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.

Обратите внимание: тесты i7 12650H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 12650H в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1763
Geekbench 5 (многоядерный)
11075

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 12650H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 января 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H
Номер модели i7-12650H
Сокет BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (64EU)

Производительность

Количество ядер 10
Количество потоков 16
Частота 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 35x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц
Шейдерные блоки 512
TMUs 32
ROPs 16
Вычислительные блоки 64
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.21 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12650H
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 28

Конкуренты

1. Intel Core i7 12650H или Intel Core i7 11600H
2. Intel Core i7 12650H или Intel Core i5 12500H
3. Intel Core i7 12650H или Intel Core i7 12700H
4. Intel Core i7 12650H или AMD Ryzen 7 6800H

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