Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 12650H на 2.3 ГГц или i5 12450H с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.