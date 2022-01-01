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Intel Core i7 12650H против i7 1255U

Intel Core i7 12650H
VS
Intel Core i7 1255U
Intel Core i7 12650H
Intel Core i7 1255U

Что лучше: Intel Core i7 12650H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i7 1255U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1255U and 12650H
Причины выбрать Intel Core i7 12650H
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
  • На 67% ниже чем у Core i7 12650H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12650H +90%
14297
Core i7 1255U
7509
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12650H +13%
3818
Core i7 1255U
3380
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12650H +82%
24804
Core i7 1255U
13594
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12650H +62%
11272
Core i7 1255U
6962
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12650H и i7 1255U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-U
Номер модели i7-12650H i7-1255U
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (64EU) Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 16 12
Частота 2.3 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 17x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 12-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 512 768
TMUs 32 48
ROPs 16 24
Вычислительные блоки 64 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12650H
1.21 терафлопс
Core i7 1255U
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12650H Сайт Intel Core i7 1255U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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