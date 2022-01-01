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Intel Core i7 12700 против AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7 12700
VS
AMD Ryzen 7 5700X
Intel Core i7 12700
AMD Ryzen 7 5700X

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700 на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 7 5700X с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700X and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700X
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +25%
1868
Ryzen 7 5700X
1498
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700 +41%
19706
Ryzen 7 5700X
14020
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +18%
3919
Ryzen 7 5700X
3329
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +19%
31325
Ryzen 7 5700X
26362
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700 +32%
13012
Ryzen 7 5700X
9883
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и AMD Ryzen 7 5700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2022 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 3
Номер модели i7-12700 Vermeer
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.1 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
Ryzen 7 5700X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 Сайт AMD Ryzen 7 5700X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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