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Intel Core i7 12700K против i7 12700

Intel Core i7 12700K
VS
Intel Core i7 12700
Intel Core i7 12700K
Intel Core i7 12700

Что лучше: Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 12700 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700 and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Разблокированный множитель
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1709 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • На 48% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +43%
22988
Core i7 12700
16109
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +5%
33283
Core i7 12700
31840
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +13%
1936
Core i7 12700
1713
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +36%
13992
Core i7 12700
10295
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и i7 12700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 1 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i7-12700K i7-12700
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 12 12
Количество потоков 20 20
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700K
0.78 терафлопс
Core i7 12700
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K Сайт Intel Core i7 12700
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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