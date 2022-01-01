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Intel Core i7 12700 против i5 12400F

Intel Core i7 12700
VS
Intel Core i5 12400F
Intel Core i7 12700
Intel Core i5 12400F

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700 на 3.6 ГГц или i5 12400F с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400F and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +10%
1878
Core i5 12400F
1712
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700 +33%
16074
Core i5 12400F
12112
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +10%
3954
Core i5 12400F
3594
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +61%
31736
Core i5 12400F
19770
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700 +53%
12728
Core i5 12400F
8325
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и i5 12400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i7-12700 i5-12400F
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.6 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 25x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
Core i5 12400F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 Сайт Intel Core i5 12400F
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Intel Core i7 12700 или i7 11700
2. Intel Core i7 12700 или i5 12600K
3. Intel Core i7 12700 или i7 12700KF
4. Intel Core i5 12400F или i5 10600K
5. Intel Core i5 12400F или AMD Ryzen 7 5800X
6. Intel Core i5 12400F или i7 11700K
7. Intel Core i5 12400F или i7 12700K
8. Intel Core i5 12400F или i5 12400

Комментарии

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