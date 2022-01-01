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Intel Core i7 12700H против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i7 12700H
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i7 12700H
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12700H на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU): 1.69 vs 1.108 терафлопс
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1744 и 1342 балла
  • На 17% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700H +32%
1804
Ryzen 5 5600H
1364
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +78%
17631
Ryzen 5 5600H
9917
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700H +31%
1738
Ryzen 5 5600H
1330
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +102%
11577
Ryzen 5 5600H
5731
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Cezanne
Номер модели i7-12700H -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 768 448
TMUs 48 28
ROPs 24 7
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700H +53%
1.69 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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