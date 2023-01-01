Главная > Сравнения CPU > Core i7 12700H vs Ryzen 9 7845HX

Intel Core i7 12700H против AMD Ryzen 9 7845HX

Intel Core i7 12700H
VS
AMD Ryzen 9 7845HX
Intel Core i7 12700H
AMD Ryzen 9 7845HX

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 9 7845HX с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7845HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7845HX and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7845HX
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 40 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H
16131
Ryzen 9 7845HX +36%
21980
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H
12147
Ryzen 9 7845HX +21%
14647
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и AMD Ryzen 9 7845HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 4 (Dragon Range)
Номер модели i7-12700H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 12
Потоков 12 24
Частота 2.3 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.7 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 30x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 FL1
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45-75 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 610M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 128
TMUs 48 8
ROPs 24 4
Вычислительные блоки 96 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
Ryzen 9 7845HX
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H Сайт AMD Ryzen 9 7845HX
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 11800H или i7 12700H
2. AMD Ryzen 7 6800H или Intel Core i7 12700H
3. AMD Ryzen 9 6900HX или Intel Core i7 12700H
4. AMD Ryzen 9 6900HS или Intel Core i7 12700H
5. Intel Core i7 12650H или i7 12700H
6. Intel Core i9 13900HX или AMD Ryzen 9 7845HX
7. Intel Core i5 13500HX или AMD Ryzen 9 7845HX
8. AMD Ryzen 7 7745HX или Ryzen 9 7845HX
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 7845HX или Intel Core i7 12700H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры