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Intel Core i7 12700H против Apple M1 Max

Intel Core i7 12700H
VS
Apple M1 Max
Intel Core i7 12700H
Apple M1 Max

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12700H на 3.5 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • На 47% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core): 10.4 vs 1.69 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 33% ниже чем у Core i7 12700H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1772 и 1340 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700H
н/д
M1 Max
1547
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +49%
18584
M1 Max
12489
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700H
1342
M1 Max +33%
1787
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H
11142
M1 Max +14%
12694
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-H -
Номер модели i7-12700H -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 10
Частота 3.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 35x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 768 4096
TMUs 48 256
ROPs 24 128
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
M1 Max +515%
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность - 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 28 -

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Комментарии

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