Главная > Сравнения CPU > M2 Max vs M1 Max

Apple M2 Max против M1 Max

Apple M2 Max
VS
Apple M1 Max
Apple M2 Max
Apple M1 Max

Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Max на 2.4 ГГц или M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Max были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
M2 Max
83
M1 Max
77
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
M2 Max
71
M1 Max
57
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
M2 Max
95
M1 Max
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
M2 Max
80
M1 Max
74

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and Max
Причины выбрать Apple M2 Max
  • Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1785 баллов
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Max +5%
1619
M1 Max
1545
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Max +26%
15700
M1 Max
12448
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Max
н/д
M1 Max
3868
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Max
н/д
M1 Max
22446
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Max +12%
2006
M1 Max
1792
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Max +18%
15013
M1 Max
12735
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Max и M1 Max

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 1 июня 2023 7 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M2 Max GPU Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 12 10
Количество потоков 12 10
Частота 2.4 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.2 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 30 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Max GPU Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки - 4096
TMUs - 256
ROPs - 128
TGP - 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M2 Max
н/д
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 LPDDR5-6400
Макс. размер 96 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 8 8
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. M2 Max или M1 Pro
2. M2 Max или Ryzen 9 6900HS
3. M2 Max или Core i9 9980HK
4. M2 Max или Core i9 13900K
5. M2 Max или M2 Pro
6. M1 Max или Ryzen 9 5950X
7. M1 Max или Core i7 12700K
8. M1 Max или Core i9 11900K
9. M1 Max или Core i7 11850H
10. M1 Max или Core i9 13900K

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 Max или M2 Max?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры