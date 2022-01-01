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Intel Core i7 12700H против Apple M2 Max

Intel Core i7 12700H
VS
Apple M2 Max
Intel Core i7 12700H
Apple M2 Max

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц или Apple M2 Max с 12-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Max были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12700H
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • На 34% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M2 Max
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 33% ниже чем у Core i7 12700H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
  • Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1733 балла
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700H +11%
1797
M2 Max
1619
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700H +4%
16385
M2 Max
15700
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700H
3698
M2 Max
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700H
26896
M2 Max
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700H
1741
M2 Max +15%
2006
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H
12329
M2 Max +22%
15013
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700H и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 1 июня 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-H -
Номер модели i7-12700H -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Max GPU

Производительность

Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 12
Частота 2.3 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 23x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Max GPU
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 12700H
1.69 терафлопс
M2 Max
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность - 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700H -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 28 -

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Комментарии

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