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Intel Core i7 12700K против AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7 12700K
VS
AMD Ryzen 7 5800X
Intel Core i7 12700K
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1905 и 1692 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • На 16% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +23%
1968
Ryzen 7 5800X
1602
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +47%
23042
Ryzen 7 5800X
15641
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +11%
1916
Ryzen 7 5800X
1725
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +41%
15016
Ryzen 7 5800X
10674

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и AMD Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 3
Номер модели i7-12700K -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.6 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 12700K
0.78 терафлопс
Ryzen 7 5800X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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