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Intel Core i7 12700K

Intel Core i7 12700K

Core i7 12700K - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 12 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 770, а размер кэша 3-го уровня составляет 25 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 12700K в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1968
Cinebench R23 (многоядерный)
23042
Geekbench 5 (одноядерный)
1916
Geekbench 5 (многоядерный)
15016

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 12700K

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 27 октября 2021
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S
Номер модели i7-12700K
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 12
Количество потоков 20
Частота 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц
Шейдерные блоки 256
TMUs 16
ROPs 8
Вычислительные блоки 32
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Intel Core i7 9700K или Intel Core i7 12700K
2. Intel Core i7 8700K или Intel Core i7 12700K
3. Intel Core i7 10700K или Intel Core i7 12700K
4. Intel Core i5 10600K или Intel Core i7 12700K
5. AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7 12700K
6. AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i7 12700K
7. AMD Ryzen 9 5950X или Intel Core i7 12700K
8. Intel Core i7 11700K или Intel Core i7 12700K
9. Intel Core i9 11900K или Intel Core i7 12700K
10. Intel Core i5 11600K или Intel Core i7 12700K
11. Intel Core i9 12900K или Intel Core i7 12700K
12. Intel Core i5 12600K или Intel Core i7 12700K

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