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Intel Core i7 12800H против i7 11370H

Intel Core i7 12800H
VS
Intel Core i7 11370H
Intel Core i7 12800H
Intel Core i7 11370H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12800H на 3.7 ГГц или i7 11370H с 4-ядрами на 3.0-3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11370H and 12800H
Причины выбрать Intel Core i7 12800H
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1796 и 1519 баллов
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • На 22% ниже чем у Core i7 12800H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12800H +144%
12663
Core i7 11370H
5184
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12800H и i7 11370H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Tiger Lake H35
Номер модели i7-12800H i7-11370H
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Iris Xe Graphics 96

Производительность

Количество ядер 14 4
Количество потоков 20 8
Частота 3.7 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 30-33x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics 96
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1350 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12800H
1.69 терафлопс
Core i7 11370H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12800H Сайт Intel Core i7 11370H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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