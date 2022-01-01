Intel Core i7 1280P против i7 12700H
Что лучше: Intel Core i7 1280P на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i7 12700H на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 1280P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1280P
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
- На 30% ниже чем у Core i7 1280P пиковое энергопотребление – 45 vs 64 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1820
Cinebench R23 (многоядерный)
17686
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1280P +2%
1788
1746
Geekbench 5 (многоядерный)
8980
Core i7 12700H +31%
11727
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i7-1280P
|i7-12700H
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Производительность
|Количество ядер
|14
|14
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|1.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-64 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|24
|Вычислительные блоки
|96
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1280P
|Сайт Intel Core i7 12700H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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