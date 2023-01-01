Главная > Сравнения CPU > Core i7 13620H vs Core i7 12700H

Intel Core i7 13620H против i7 12700H

Intel Core i7 13620H
VS
Intel Core i7 12700H
Intel Core i7 13620H
Intel Core i7 12700H

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 13620H на 2.4 ГГц или i7 12700H с 14-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700H and 13620H
Причины выбрать Intel Core i7 13620H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Имеет на 4 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13620H
15554
Core i7 12700H +5%
16293
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13620H
11370
Core i7 12700H +8%
12290
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13620H и i7 12700H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i7-13620H i7-12700H
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) Iris Xe Graphics (96EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.4 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 8
Потоков 4 8
Частота 1.8 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Общее
Количество ядер 10 14
Количество потоков 16 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 23x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт 115 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 512 768
TMUs 32 48
ROPs 16 24
Вычислительные блоки 64 96
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13620H
1.43 терафлопс
Core i7 12700H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13620H Сайт Intel Core i7 12700H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (16.7%)
5 (83.3%)
Всего проголосовало: 6

Конкуренты

1. Core i7 13700H против Core i7 13620H
2. Ryzen 7 7840HS против Core i7 13620H
3. Ryzen 7 5800H против Core i7 12700H
4. Core i5 12500H против Core i7 12700H
5. Apple M2 против Core i7 12700H
6. Core i7 12800H против Core i7 12700H
7. Core i9 12900H против Core i7 12700H
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 12700H или i7 13620H?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры