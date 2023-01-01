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Intel Core i7 1355U против Apple M1 Pro

Intel Core i7 1355U
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i7 1355U
Apple M1 Pro

Что лучше: Intel Core i7 1355U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или Apple M1 Pro на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1355U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 1355U
Причины выбрать Intel Core i7 1355U
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1355U +15%
1767
M1 Pro
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1355U
8954
M1 Pro +36%
12170
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1355U
н/д
M1 Pro
3829
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1355U
н/д
M1 Pro
21949
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1355U
1727
M1 Pro +3%
1775
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1355U
8476
M1 Pro +48%
12548
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1355U и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M1
Номер модели i7-1355U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 8
Потоков 4 8
Частота 1.7 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 2
Потоков 8 2
Частота 1.2 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 10
Количество потоков 12 10
Частота шины 100 МГц -
Множитель 17x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 768 2048
TMUs 48 128
ROPs 24 64
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1355U
1.69 терафлопс
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1355U -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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