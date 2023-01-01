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Intel Core i7 1360P против i7 1165G7

Intel Core i7 1360P
VS
Intel Core i7 1165G7
Intel Core i7 1360P
Intel Core i7 1165G7

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1360P на 2.2 ГГц или i7 1165G7 с 4-ядрами на 1.2-2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1360P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1165G7 and 1360P
Причины выбрать Intel Core i7 1360P
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1797 и 1426 баллов
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1360P +18%
1757
Core i7 1165G7
1491
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1360P +104%
12368
Core i7 1165G7
6060
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1360P +26%
1795
Core i7 1165G7
1424
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1360P +160%
11258
Core i7 1165G7
4328
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1360P и i7 1165G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Tiger Lake
Номер модели i7-1360P i7-1165G7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 96EU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 8
Частота 2.2 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.6 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 4
Количество потоков 16 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 12-28x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 12-28 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1360P
1.69 терафлопс
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1360P Сайт Intel Core i7 1165G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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