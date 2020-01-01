Intel Core i7 1165G7
Core i7 1165G7 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Iris Xe Graphics G7 96EU, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
498
Cinebench R20 (многоядерный)
2483
Passmark CPU (одноядерный)
3180
Passmark CPU (многоядерный)
12766
Geekbench 5 (одноядерный)
1512
Geekbench 5 (многоядерный)
4978
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i7-1165G7
|Сокет
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|28x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
Конкуренты
- Core i7 1165G7 против Ryzen 5 4500U
- Core i7 1165G7 против Ryzen 7 4800H
- Core i7 1165G7 против Ryzen 7 4800U
- Core i7 1165G7 против Ryzen 7 4700U
- Core i7 1165G7 против Core i7 10710U
- Core i7 1165G7 против Core i7 10750H
- Core i7 1165G7 против Ryzen 7 4800HS
- Core i7 1165G7 против Core i7 1065G7
- Core i7 1165G7 против Core i7 1060G7
- Core i7 1165G7 против Core i7 1185G7