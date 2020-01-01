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Intel Core i7 1165G7

Intel Core i7 1165G7

Core i7 1165G7 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Iris Xe Graphics G7 96EU, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 1165G7 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
498
Cinebench R20 (многоядерный)
2483
Passmark CPU (одноядерный)
3180
Passmark CPU (многоядерный)
12766
Geekbench 5 (одноядерный)
1512
Geekbench 5 (многоядерный)
4978

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 1165G7

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3
Номер модели i7-1165G7
Сокет BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 28x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 16

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Комментарии

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