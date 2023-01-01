Intel Core i5 13420H

Ядер: 8

8 L3-кэш: 12МБ (общий)

12МБ (общий) TDP: 35-45 Вт

35-45 Вт Размер транзистора: 10 нанометров

Core i5 13420H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 8 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (48EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.