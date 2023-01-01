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Intel Core i5 13420H

Intel Core i5 13420H
  • Ядер: 8
  • L3-кэш: 12МБ (общий)
  • TDP: 35-45 Вт
  • Размер транзистора: 10 нанометров
Core i5 13420H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 8 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (48EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Обратите внимание: тесты i5 13420H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 13420H в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1724
Cinebench R23 (многоядерный)
12898
Geekbench 5 (одноядерный)
1690
Geekbench 5 (многоядерный)
10914
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 13420H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake
Номер модели i5-13420H
Интегрированная графика UHD Graphics (48EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4
Потоков 8
Частота 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4
Потоков 4
Частота 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц
Общее
Количество ядер 8
Количество потоков 12
Частота шины 100 МГц
Множитель 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров
Сокет BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU)
Boost частота GPU 1400 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13420H
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 28

Конкуренты

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