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Intel Core i7 13700F против AMD Ryzen 7 7700X

Intel Core i7 13700F
VS
AMD Ryzen 7 7700X
Intel Core i7 13700F
AMD Ryzen 7 7700X

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700F на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 7 7700X с 8-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700X and 13700F
Причины выбрать Intel Core i7 13700F
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 19.6 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700F +44%
28590
Ryzen 7 7700X
19873
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700F и AMD Ryzen 7 7700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i7-13700F -
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 2.1 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 5.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.5 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 45x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 AM5
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Макс. TDP (Boost) 219 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU - 2200 МГц
Шейдерные блоки - 128
TMUs - 8
ROPs - 4
Вычислительные блоки - 2
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700F
н/д
Ryzen 7 7700X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 70 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700F Сайт AMD Ryzen 7 7700X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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