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Intel Core i7 13700H против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i7 13700H
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i7 13700H
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 13700H
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 8192 КБ больший объем L3-кэша
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1890 и 1422 балла
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700H +35%
1866
Ryzen 5 5600H
1379
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700H +68%
16366
Ryzen 5 5600H
9760
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700H +33%
1895
Ryzen 5 5600H
1426
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700H +104%
13454
Ryzen 5 5600H
6585
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700H и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i7-13700H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.4 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Сокет BGA-1744 FP6
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 768 448
TMUs 48 28
ROPs 24 7
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700H
1.69 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - DDR4-3200
- LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700H Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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