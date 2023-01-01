Главная > Сравнения CPU > Core i7 13700H vs Ryzen 5 7640HS

Intel Core i7 13700H против AMD Ryzen 5 7640HS

Intel Core i7 13700H
VS
AMD Ryzen 5 7640HS
Intel Core i7 13700H
AMD Ryzen 5 7640HS

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 5 7640HS с 6-ядрами на 4.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7640HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7640HS and 13700H
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7640HS
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700H +51%
16995
Ryzen 5 7640HS
11251
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700H +8%
12750
Ryzen 5 7640HS
11768
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700H и AMD Ryzen 5 7640HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Phoenix)
Номер модели i7-13700H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 760M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.4 ГГц 4.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 43x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 25 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 4 нанометров
Сокет BGA-1744 FP8
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 760M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 2800 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 24 16
Вычислительные блоки 96 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700H
1.69 терафлопс
Ryzen 5 7640HS
4.06 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-5600, LPDDR5x-7500
Макс. размер 64 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700H Сайт AMD Ryzen 5 7640HS
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 13700H и i7 12700H
2. Intel Core i7 13700H и AMD Ryzen 7 6800H
3. Intel Core i7 13700H и AMD Ryzen 9 6980HX
4. Intel Core i7 13700H и i7 1260P
5. Intel Core i7 13700H и AMD Ryzen 7 7700X
6. Intel Core i7 13700H и i5 13600H
7. Intel Core i7 13700H и i7 13800H
8. AMD Ryzen 5 7640HS и Ryzen 9 7940HS
9. AMD Ryzen 5 7640HS и Ryzen 7 7840HS
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 7640HS или Intel Core i7 13700H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры