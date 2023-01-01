Intel Core i5 13420H против AMD Ryzen 5 7640HS
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i5 13420H на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 5 7640HS с 6-ядрами на 4.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13420H
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7640HS
- Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
- Более современный техпроцесс - 4 против 10 нанометров
- Имеет на 4096 КБ больший объем L3-кэша
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
- На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1853 и 1689 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13420H +4%
1712
1642
Cinebench R23 (многоядерный)
12746
Ryzen 5 7640HS +9%
13835
Geekbench 5 (одноядерный)
1674
Ryzen 5 7640HS +10%
1843
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13420H +7%
10836
10114
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 4 (Phoenix)
|Номер модели
|i5-13420H
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (48EU)
|Radeon 760M
Процессор
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|Частота
|2.1 ГГц
|4.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|1.5 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|43x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|25 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|4 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35-54 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|95 Вт
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP8
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Radeon 760M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|2800 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|12
|16
|Вычислительные блоки
|48
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-5200
- LPDDR5x-5200
- LPDDR4x-4267
| - DDR5-5600
- LPDDR5x-7500
|Макс. размер
|64 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13420H
|Сайт AMD Ryzen 5 7640HS
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
Опрос
0 (0%)
3 (100%)
Всего проголосовало: 3