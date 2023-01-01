Главная > Сравнения CPU > Core i5 13420H vs Ryzen 5 7640HS

Intel Core i5 13420H против AMD Ryzen 5 7640HS

Intel Core i5 13420H
VS
AMD Ryzen 5 7640HS
Intel Core i5 13420H
AMD Ryzen 5 7640HS

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i5 13420H на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 5 7640HS с 6-ядрами на 4.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7640HS and 13420H
Причины выбрать Intel Core i5 13420H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7640HS
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 10 нанометров
  • Имеет на 4096 КБ больший объем L3-кэша
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1853 и 1689 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13420H
12746
Ryzen 5 7640HS +9%
13835
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13420H +7%
10836
Ryzen 5 7640HS
10114
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13420H и AMD Ryzen 5 7640HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Phoenix)
Номер модели i5-13420H -
Интегрированная графика UHD Graphics (48EU) Radeon 760M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 2.1 ГГц 4.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 1.5 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 43x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 25 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 4 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт -
Сокет BGA-1744 FP8
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Radeon 760M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 2800 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 12 16
Вычислительные блоки 48 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13420H
0.84 терафлопс
Ryzen 5 7640HS
4.06 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-5200
- LPDDR5x-5200
- LPDDR4x-4267		 - DDR5-5600
- LPDDR5x-7500
Макс. размер 64 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13420H Сайт AMD Ryzen 5 7640HS
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
3 (100%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 7840HS vs AMD Ryzen 5 7640HS
2. AMD Ryzen 9 7940HS vs AMD Ryzen 5 7640HS
3. AMD Ryzen 7 6800H vs AMD Ryzen 5 7640HS
4. Intel Core i5 13600H vs AMD Ryzen 5 7640HS
5. AMD Ryzen 7 7735HS vs AMD Ryzen 5 7640HS
6. Intel Core i5 13500H vs Intel Core i5 13420H
7. Intel Core i5 1335U vs Intel Core i5 13420H
8. Intel Core i7 12700H vs Intel Core i5 13420H
9. Intel Core i7 13620H vs Intel Core i5 13420H
Сравнить другие CPU (540+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 7640HS или Intel Core i5 13420H?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры