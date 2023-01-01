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Intel Core i7 13700H против Apple M1 Max

Intel Core i7 13700H
VS
Apple M1 Max
Intel Core i7 13700H
Apple M1 Max

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 13700H
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700H +21%
1866
M1 Max
1547
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700H +31%
16366
M1 Max
12452
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700H
н/д
M1 Max
3861
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700H
н/д
M1 Max
22377
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700H +6%
1895
M1 Max
1791
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700H +7%
13454
M1 Max
12632
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700H и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 7 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M1
Номер модели i7-13700H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Apple M1 Max GPU (32-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 8
Частота 2.4 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 2
Потоков 8 2
Частота 1.8 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 10
Частота шины 100 МГц -
Множитель 24x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 768 4096
TMUs 48 256
ROPs 24 128
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 13700H
1.69 терафлопс
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность - 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700H -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 28 -

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