Intel Core i7 13700H против Apple M1 Pro
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
76
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
55
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
93
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
73
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
- Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1 Pro
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700H +21%
1839
1519
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700H +41%
17070
12070
Passmark CPU (одноядерный)
3794
Passmark CPU (многоядерный)
21981
Geekbench 5 (одноядерный)
1754
1755
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700H +2%
12693
12385
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|3 января 2023
|18 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Apple M1
|Номер модели
|i7-13700H
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
Процессор
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|-
|Ядер
|8
|2
|Потоков
|8
|2
|Частота
|1.8 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Количество ядер
|14
|10
|Количество потоков
|20
|10
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|24x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|33.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|2048
|TMUs
|48
|128
|ROPs
|24
|64
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|30 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700H
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|28
|-
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