Intel Core i7 13700K против Apple M1
Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
76
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
35
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
91
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
64
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- На 66% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.2 ГГц)
- На 21.35 ГБ/c (31%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2121 и 1759 баллов
Причины выбрать Apple M1
- На 89% ниже чем у Core i7 13700K пиковое энергопотребление – 14 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700K +38%
2099
1517
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700K +293%
30651
7799
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700K +18%
4447
3763
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700K +229%
47274
14366
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700K +21%
2130
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +173%
21242
7789
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|20 ноября 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i7-13700K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|24
|8
|Частота
|3.4 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|34x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|1024
|TMUs
|16
|64
|ROPs
|8
|32
|Вычислительные блоки
|32
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700K
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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